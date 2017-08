De horrorprofessor: 'een passie voor wat niet hoort'

Bloedspetters, afgehakte ledematen en ijzig gegil. Dimitri Goossens (42) krijgt geen genoeg van horror. Nu promoveert de Vlaamse filosoof op het genre. ,,Ik heb altijd al een passie gehad voor wat niet hoort.’’ Eén keer trok hij het écht niet meer. ,,Het was bij Jaws. Ik was nog klein en na het zien van die film beleefde ik bange tijden,’’ grinnikt de langharige wetenschapper tijdens een bliksembezoek aan Amsterdam. ,,In het zwembad spookte door mijn hoofd dat er haaien konden zitten. Absurd. Je weet dat het nonsens is.’’