De ontvoering van Bolt en Follender van dag tot dag

Donderdag 15 juni: Spoorloos-presentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender arriveren in Colombia vanuit Venezuela. In grensstad Cúcuta nemen ze hun intrek in hotel Ramada.



Vrijdag 16 juni: Bolt werkt aan voorbereiding uitzending over zoektocht naar de biologische moeder van een door Nederlanders geadopteerd meisje.



Zaterdag 17 juni: beide Nederlanders worden ontvoerd bij stadje Filo de Gringo/Versalles in het vanwege guerrilla-activiteiten roerige noordelijke departement Norte de Santander.



Dinsdag 20 juni: twijfel over wie de Nederlanders heeft opgepakt. Ontvoerders zouden ‘Frente Hector' zijn, een plaatselijke afdeling van de guerrillagroep Nationaal Bevrijdingsleger (ELN).



Woensdag 21 juni: Leiding ELN bevestigt dat Bolt en zijn cameraman uit ‘veiligheidsoverwegingen’ onderschept omdat ze niet herkenbaar waren als pers.



Donderdag 22 juni: Gemeente Tibú laat weten dat de journalisten worden vrijgelaten. Dat lukt niet wegens onder andere slecht weer.



Vrijdag 23 juni: ELN meldt dat Bolt en Follender zijn vrijgelaten en in goede gezondheid verkeren. Bericht wordt ingetrokken door rebellen zelf, vanwege een vergissing.



Zaterdag 24 juni: De vrijlating is nu wel een feit en wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de vrijlating. Families zijn door het ministerie op de hoogte gebracht van het goede nieuws. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken spreekt telefonisch met Derk Bolt.