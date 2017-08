Deense kroonprins mag Australische kroeg niet in

Voor de meeste bezoekers van de Australische stad Brisbane is het nieuw: wie 's avonds laat nog een café wil bezoeken, heeft een geldig paspoort of rijbewijs bij zich. De wet is afgelopen juli ingegaan en geldt alleen voor bezoek aan pubs die na middernacht nog geopend zijn. De wet is opgesteld om het risico op alcohol-gerelateerde problemen te verminderen, aldus de lokale overheid.



Maar deze nieuwe wet was bij het zeilende gevolg van de Deense kroonprins Frederik, die in 2000 tijdens de Olympische Spelen in Sydney zijn vrouw Mary Donaldson in een kroeg ontmoette. Ondanks zijn diplomatieke immuniteit kregen ze pas toegang toen politieagenten toestemming gaven om zonder de juiste papieren het pand binnen te stappen.



De nieuwe wet is een regelrechte nachtmerrie, aldus Phil Hogan, mede-eigenaar van de bar waar de kroonprins wilde doorzakken. ,,Natuurlijk moeten buitenlandse gezaghebbers gewoon binnen kunnen komen'', aldus Hogan aan de Brisbane Courier Mail. ,,Deze gebeurtenis is het topje van de ijsberg. Deze prins is niet de enige die er last van heeft.''