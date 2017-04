Democraat wint met 'Maak Trump Kwaad'

Ook gifgaswaakhond OPCW bevestigt gebruik sarin bij aanval Syrië

12:37 Na Britse en Turkse laboratoria bevestigt nu ook de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, dat er bij de gifgasaanval in Syrië het chemische wapen sarin of een vergelijkbaar gif is gebruikt. Door de aanval kwamen zeker 90 mensen om het leven.