Democratisch lid parlement eist afzetting Donald Trump

Democratisch parlementslid Al Green eist de afzetting van president Donald Trump in het Congres. Hij is de eerste in het Huis van Afgevaardigden die oproept Trump af te zetten. Het parlement moet dan stemmen of er voldoende grond is voor een afzettingsprocedure.

,,Het Amerikaanse volk neemt niet enkel op de dag van de verkiezingen deel aan de democratie. Ik richt me tot het Amerikaanse volk. Het is tijd dat jullie ons zeggen waar jullie voor staan. Jullie moeten ons dat laten weten'', stelt Green, die zelf advocaat is.

Quote Ons land is in crisis. Elke dag dat Donald Trump president blijft, loopt onze democratie gevaar Parlementslid Al Green Tijdens een persconferentie beschuldigde het parlementslid president Trump ervan het onderzoek naar zijn banden met Rusland te belemmeren. Hij voegde toe dat hij nog enkele weken zou wachten vooraleer hij de afzettingsprocedure zou opstarten. ,,Als je deze feiten samenvoegt, komt je op intimidatie en belemmering van de rechtsgang uit. Als de president niet boven de wet staat, moet hij afgezet worden door het Huis van Afgevaardigden.''

Schandalen

Green verwees daarmee naar de recente schandalen rond Trump, van het doorspelen van geheime informatie aan Rusland tot het ontslag van FBI-directeur James Comey. ,,Ons land is in crisis. Elke dag dat Donald Trump president blijft, loopt onze democratie gevaar. Het is tijd om, uit noodzaak, drastisch op te treden.''

De voorbije week klinkt de roep om een zogenaamde 'impeachment' steeds luider nadat Trump FBI-directeur James Comey ontsloeg, waardoor vragen rezen over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat het FBI voert naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland tijdens de race naar het Witte Huis van vorig jaar. Daardoor werd Trump beschuldigd van het belemmeren van de rechtsgang.

Daarna kwam nog aan het licht dat Trump de voormalige FBI-directeur had gevraagd het onderzoek naar zijn voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Uit een memo van Comey blijkt bovendien dat Trump aan de FBI-baas had opgedragen 'te overwegen journalisten op te sluiten die geheime informatie publiceren.'

Als klap op de vuurpijl bleek gisteren dat Trump geheime informatie over terreurorganisatie Islamitische Staat had doorgespeeld aan de Russische buitenlandminister Lavrov. Informatie die bovendien afkomstig was van Israël en niet mocht gedeeld worden met Rusland. Aanvankelijk ontkende het Witte Huis dit, tot Trump tweette dat hij het volste recht had die informatie met de Russen te delen en dat hij zulks had gedaan 'om humanitaire redenen'.

De afzetting of 'impeachment' staat in de Amerikaanse grondwet en schept de mogelijkheid de president, de vicepresident en alle hoge ambtenaren af te zetten wegens 'verraad, afpersing of andere misdaden en misdrijven'.

Procedure

Voor een impeachment-procedure in gang kan worden gezet, moet het Huis van Afgevaardigden bepalen of er voldoende grond is. Een normale meerderheid (de helft plus één) is voldoende.