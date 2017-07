Derde burgemeester gedood in drugsoorlog president Duterte

Volgens een woordvoerder van de politie had de burgemeester een privéleger van beveiligers om zich heen, die het vuur openden toen agenten binnenvielen. Parojinogs dochter en tevens locoburgemeester van de stad, werd gearresteerd. Parojinog is de derde burgemeester die is omgekomen tijdens Dutertes oorlog tegen drugs.



Internationaal bestaat veel ophef over de manier waarop Duterte het drugsprobleem in het land aanpakt. Sinds zijn aantreden een jaar geleden zijn er duizenden mensen vermoord, vooral drugsgebruikers. Duterte trekt zich van die kritiek weinig aan. Hij vergeleek zijn strijd eerder met die van Hitler en zei dat hij de 3 miljoen drugsverslaafden in zijn land 'graag zou slachten'.