Deze bizarre en lange bedrijfsnamen zijn vanaf nu verboden in China

Ondernemers leggen de meest opmerkelijke bedrijfsnamen vast, blijkt uit een aantal voorbeelden die Chinese social media-gebruikers hebben verzameld. Het bekendste voorbeeld is misschien wel die van condoomproducent Uncle Niu, die staat ingeschreven als: There Is a Group of Young People With Dreams, Who Believe They Can Make the Wonders of Life Under the Leadership of Uncle Niu Internet Technology Co Ltd. Met 28 woorden een flinke mond vol. De bedrijfsnaam ging eerder dit jaar al rond op Weibo, de Chinese versie van Twitter.



Veel van de bedrijfsnamen verwijzen naar uitspraken of andere zaken die populair zijn onder internetgebruikers. Wat te denken van Shenyang Prehistoric Powers Hotel Management Limited Company. Klinkt misschien gek, maar niet voor sportfans die bekend zijn met de Chinese zwemster Fu Yuanhui, die na het behalen van een bronzen medaille bij de Olympische Spelen in Rio zei dat ze 'al haar prehistorische krachten' had ingezet.