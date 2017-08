Deze tekening ontmaskerde 'man met hoedje'

Mohamed Abrini deed zich na zijn arrestatie op 8 april 2016 voor als een meeloper die zelf geen greintje sympathie had voor IS. Hij praatte honderduit, de 'man met het hoedje'. Ja, hij had de terroristen van Parijs ter plekke gebracht - en ja, hij was ook meegegaan naar Zaventem toen er daar bommen zouden ontploffen. Maar hij was nooit op de hoogte van de plannen, hield hij vol. Hij was maar een knechtje dat deed wat van hem werd gevraagd. Hij stond ook helemaal niet achter het gedachtegoed van Islamitische Staat.

Pas toen de speurders hem een tekening lieten zien die hij in maart 2015 naar een neef had gestuurd, bekende Abrini dat hij de derde man was bij de aanslag op de luchthaven Zaventem.

Abrini werd in vorig jaar april opgepakt in de Brusselse wijk Anderlecht. Hij zit momenteel vast in België maar Frankrijk wil hem berechten voor lidmaatschap van een terreurorganisatie en de terroristische moorden in de Franse hoofdstad. Tijdens zijn verhoren, vertelde hij uitgebreid over de weken voor en na de aanslagen in Brussel en Parijs. Radiostation France Inter kreeg documenten over dit verhoor eerder dit jaar in handen en publiceerde de informatie.