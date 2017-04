Dierentuin El Salvador onderzocht na verdachte dood aantal dieren

Video Kassier blijft on­waar­schijn­lijk kalm ondanks pistool tegen zijn hoofd

29 april Het lijkt in de video een gewone dag op kantoor voor een kassier van broodjesketen Jimmy John's in Kansas City, Missouri. Maar niets is minder waar. Plotseling bedreigde een klant medewerker Tuker Murray woensdag met een vuurwapen en dwong hem de inhoud van de kassa mee te geven. Murray bleef ijzig kalm.