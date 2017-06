'Dit is een stad waar het leven snel weer doorgaat'

Vanachter de kassa van zijn kleine buurtwinkel in Oost-Londen is eigenaar Mahesh veel uitgesprokener. ,,De politie en de veiligheidsdiensten moeten veel meer macht en middelen krijgen. De wetten in dit land zijn te slap. Dat moet anders. Wij zijn een land dat altijd excuses verzint voor mensen die slechte dingen doen, maar deze types willen ons dood hebben!"



Als hij het voor het zeggen had, ging de beuk erin, vertelt Mahesh. ,,Iedereen met extremistische denkbeelden het land uit, wegwezen. Of je nou op sociale media iets roept, of op straat, maakt niet uit. Dat zijn geen grappen, we moeten sterk optreden."



De winkelier lacht laatdunkend als de antiterreurstrategie die premier May aankondigde ter sprake komt. ,,Dat is wel een beetje laat, hè? En daarnaast: ik denk niet dat ze de nieuwe wetten door het parlement krijgt. We hebben teveel linkse pacifistische politici. Veel van mijn klanten denken er net zo over."