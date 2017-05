'Dit is erger dan Watergate'

De Ruslandkwestie waarin Donald Trump is verwikkeld, doet steeds meer denken aan het politieke schandaal dat Nixon ten val bracht. Toenmalig klokkenluider John Dean zegt: het is nog erger dan Watergate.

Volledig scherm John Dean achter Nixon en tijdens de Watergate-verhoren. ,,Trump gedraagt zich als iemand die iets te verbergen heeft.'' © AP Een tweet van president Trump bracht John Dean (78) vorige week terug naar 15 april 1973, toen hij nog een jonge jurist was met haar en een hip brilletje. Hij was de belangrijkste juridisch adviseur van Richard Nixon en die stelde hem die dag vreemde vragen. Vragen waarop Nixon het antwoord allang wist. Toen Nixon plotseling opstond, wegliep en vanuit een hoek van zijn kantoor fluisterend vroeg of zijn handelen kon worden aangemerkt als obstructie van de rechtsgang - 'ja, meneer de president', zei Dean - begon het te dagen: Nixon nam het gesprek op. Die vraag over obstructie mocht niet op band.

Quote Trump en Nixon hebben dezelfde autoritaire trekken in hun per­soon­lijk­heid, dezelfde autocratische stijl, waarin ze blinde loyaliteit eisen John Dean Dean getuigde in de Senaat over zijn vermoedens, de tapes kwamen boven water en bezegelden het lot van Nixon. Nu suggereerde een van zijn opvolgers, Donald Trump, doodleuk op Twitter dat hij óók heimelijk gesprekken opneemt in de Oval Office. Trump verstuurde een intimiderend bericht na het controversiële ontslag van FBI-baas James Comey, de man die het onderzoek leidde naar mogelijke samenwerking tussen Trumps campagneteam en de Russische overheid. Als Comey met de pers praat, schreef Trump, mag hij hopen dat er geen tapes bestaan van zijn gesprekken met de president.

Blinde loyaliteit

De tweet bevestigde het idee dat Dean al maanden heeft: Trumps presidentschap lijkt sprekend op het bewind van zijn oude baas Nixon, die er met de Watergate-affaire voor zorgde dat elk schandaal van betekenis sindsdien de toevoeging 'gate' krijgt. ,,Ze hebben dezelfde autoritaire trekken in hun persoonlijkheid, dezelfde autocratische stijl, waarin ze blinde loyaliteit eisen'', zegt Dean. ,,Trump openlijk, Nixon veel meer achter de schermen. In het openbaar was hij heel voorzichtig, alsof hij alles had ingestudeerd."

John Dean is een van de laatste direct betrokkenen bij Watergate die nog in leven zijn. De affaire begon met een inbraak in het hoofdkwartier van de Democraten, in het Watergategebouw. Mede dankzij journalisten van de Washington Post en hun anonieme bron ('Deep Throat') kwam boven water dat de Republikeinse president er afluisterapparatuur had laten installeren. Nixon probeerde met hulp van jurist Dean zijn rol te verbergen, ontsloeg de speciale aanklager die onderzoek deed en trad in 1974 af onder druk van een afzettingsprocedure. Dean kreeg als kroongetuige strafvermindering en kwam er vanaf met vier maanden cel. Hij zegde zijn lidmaatschap van de Republikeinse Partij op en maakte er zijn levenswerk van om de Nixontapes te bestuderen en de wereld te waarschuwen voor machtsmisbruik.

Volledig scherm © AFP Trump, vindt Dean, is gevaarlijker dan Nixon. Hij kan zich niet voorstellen dat vechtersbaas Trump indien nodig zou doen wat Nixon uiteindelijk deed: eieren voor zijn geld kiezen en aftreden. ,,Nixon was niet zo narcistisch als Trump. Hij was ook gewoon capabeler. Hij was al vice-president, had jaren in het Congres gezeten en kende Washington dus goed. Op de tapes hoor je hem spijt betuigen, soms heel openhartig. Hij kende schaamte. Ik weet niet of dat voor Donald Trump ook geldt."

In de dagen na het ontslag van FBI-baas Comey in elk geval niet. Terwijl het woord 'Watergate' door Washington zingt omdat Trump de baas van een onderzoek naar zijn eigen campagne de laan uit stuurde, begint hij heel Nixoniaans over tapes. Nog geen dag na het schokgolfje dat Comeys vertrek veroorzaakt, laat hij zich filmen met naast zich Nixons minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger.

Knullig

Quote Zowel toen als nu ging het om een inbraak bij de Democraten om een pre­si­dents­cam­pag­ne te beïnvloeden John Dean Dean hoort 'echo's uit het verleden'. ,,Zowel toen als nu ging het om een inbraak bij de Democraten - destijds fysiek en nu digitaal - om een presidentscampagne te beïnvloeden. Nixon deed alles om de aandacht af te leiden en de kwestie te bagatelliseren - precies wat we van Trump hebben gezien." Hij ziet zelfs hetzelfde gestuntel. ,,Mensen denken dat Nixon een soort meestercrimineel was, maar hij was een prutser toen hij probeerde zijn rol te verbergen. Dat zie je ook bij Trump. Het is allemaal heel knullig."

Trump lijkt soms zijn eigen graf te graven, door bijvoorbeeld de officiële lezing van het ontslag van Comey ('verkeerd gehandeld in onderzoek naar Clinton') tegen te spreken. Hij besloot helemaal zelf de FBI-man te ontslaan, zei Trump in een interview, en 'dat Rusland-ding' speelde daarbij door zijn hoofd. Verdenkingen van banden met Rusland zijn nepnieuws, houdt hij al maanden vol. Aanvankelijk weigerde hij zelfs de conclusies te accepteren van zeventien Amerikaanse inlichtingendiensten die oordeelden dat de hackers uit kringen rond het Kremlin probeerden Trumps campagne te helpen. Kort voor de publicatie van het rapport zei de president: ,,Het kan ook China zijn, of een 180 kilo zware gast op z'n bed." Ervaringsdeskundige Dean trekt zijn conclusies: ,,We weten niet of er echt connecties bestaan tussen Trump en Rusland. Maar we weten wél dat Trump zich gedraagt als iemand die iets te verbergen heeft.''

Mat Congres

In het geval van Nixon was alom de conclusie dat zijn pogingen alles in de doofpot te stoppen erger waren dan de daad zelf. John Dean vreest dat die wijsheid voor Trump niet opgaat. ,,De onderliggende misdaad was toen een inbraak. Overtreding van de campagnewet. Dat is wel even iets anders dan samenzwering met een buitenlandse macht, zeker als het Rusland is. Als dat bewezen wordt, grenst het aan landverraad." Oftewel: ,,Dit is erger dan Watergate."

Dean maakt zich grote zorgen om de houding van het Congres. Waar het parlement destijds Nixon het vuur aan de schenen legde en uiteindelijk de procedure startte om hem af te zetten, reageert het nu mat. De Democraten zijn laaiend, maar de meeste partijgenoten van Trump - de meerderheid in het Congres - vinden het niet nodig om een speciale aanklager aan te stellen voor een onafhankelijk onderzoek. ,,De Republikeinse Partij van vandaag lijkt niet geïnteresseerd in een controlerende functie. Zolang Trump hun wetten maar tekent. Pas als de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terugwinnen in 2018, kan dat veranderen. Als het Congres de president niet ter verantwoording roept, moet de kiezer het doen."