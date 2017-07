Dit weten we tot nu toe

- De twee doden vielen in een bar in de stad Kos waar het dak instortte. In de stad was veel uitgaanspubliek op de been.



- Of er Nederlandse slachtoffers zijn, kon het ministerie van Buitenlandse Zaken vanochtend nog niet zeggen. Het ministerie zegt in contact te zijn met de lokale autoriteiten om dat uit te zoeken.



- De aardbeving, met een kracht van 6.7, veroorzaakte daarnaast overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum. Door de kleine vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten onder water.



- Na de beving gingen veel mensen de straat op. Ook zijn er meldingen van schade aan gebouwen en viel op meerdere plekken de stroom uit.



- Het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) waarschuwt mensen via sociale media om lager gelegen gebieden voorlopig te mijden.



- Het epicentrum bevond zich in zee op zo'n tien kilometer ten zuidoosten van Bodrum. Kos en Bodrum zijn populaire vakantiebestemmingen.