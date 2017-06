Dit wil je niet horen in een vliegtuig: piloot vraagt passagiers om te bidden

Nederlander met illegale jachttrofee in koffer betrapt op Spaans vliegveld

9:02 De Spaanse politie heeft gisteren op het vliegveld van Alicante een moeflonkop in beslag genomen die een Nederlandse jager ongezien mee naar huis dacht te kunnen nemen in zijn koffer. De man kreeg een boete omdat hij geen jachtvergunning had én geen toestemming om het wilde schaap te schieten.