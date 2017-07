Dodelijke steekpartij in supermarkt Hamburg

Het is nog niet duidelijk wat het motief van de man is, wiens identiteit nog niet is vastgesteld. Er wordt vooral rekening gehouden met een mislukte overval, melden lokale media. De politie kan dat niet bevestigen. Volgens een getuige schreeuwde de dader 'Allahu akhbar' voor zijn daad. Ook dat is nog niet bevestigd.



De dader sloeg op de vlucht, maar kon na een korte achtervolging door passanten en politie worden ingerekend. Op foto's in Duitse media is te zien is hoe hij in een politieauto is afgevoerd met een zak over zijn hoofd. De omgeving van de supermarkt is afgezet.



De politie zocht aanvankelijk naar een medeplichtige, maar de politie gaat nu uit van een eenmansactie. De steekpartij was in een Edeka-supermarkt in de wijk Barmbek, aan de noordkant van het centrum van de havenstad, en gebeurde rond 15.00 uur. Een half uur later was de dader gepakt.