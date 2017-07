Doden bij aanval op huis vicepresident Kenia

Gezien de schotenwisseling dacht de politie aanvankelijk dat er meer dan één aanvaller was, omdat hij verschillende vuurwapens gebruikt had. ,,Maar nadat we hem uitgeschakeld hadden, vonden we maar een dode man en onze politieman die hij had gedood'', aldus een politiewoordvoerder. Over het motief van de aanvaller is nog niets bekend.