Doden en gewonden bij ontsporing trein Griekenland

Een intercity-trein van de hoofdstad Athene naar Thessaloniki met vijf wagons ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Lokale media meldden dat de trein daarop tegen een huis tot stilstand kwam. Op de plaats van het ongeval zijn reddingsdiensten massaal aanwezig. Exacte gegevens over het aantal slachtoffers ontbreken nog.

Volgens Griekse media zaten er zo'n 70 mensen in de trein. De machinist zou in kritieke toestand verkeren, meldt de Griekse treinmaatschappij Trainose. Een lokale journalist plaatste een foto op Twitter waar te zien is hoe hulpdiensten passagiers evacueren.