Doden en gewonden bij twee terreuraanslagen Iran

Bij twee terreuraanslagen in Teheran zijn minstens drie burgers omgekomen en tientallen gewonden gevallen. Een groep van drie of vier aanvallers drong vanmorgen het parlementsgebouw binnen en begon te schieten. Nog eens vier terroristen deden hetzelfde bij het mausoleum van ayatollah Khomeini. IS heeft inmiddels beide aanslagen opgeëist.