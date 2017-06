Dodental bomaanslag in Kabul loopt op tot 90

11 leerlingen en 5 docenten in ziekenhuis na busongeluk Frankrijk

11:07 In Frankrijk is vannacht op de A16 tussen Duinkerken en Calais een bus met Nederlandse scholieren uit Geldrop op een vrachtwagen gebotst. Elf leerlingen en vijf docenten zijn gewond geraakt. ,,Het gaat wel degelijk om ernstige verwondingen, maar is er geen sprake van levensgevaar'', aldus de rector van de school. De buschauffeur is zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht.