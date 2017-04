Dodental massale protesten Venezuela loopt op

Italiaanse rechter oordeelt: telefoon veroorzaakte hersentumor

15:38 Een Italiaanse rechter oordeelde onlangs dat een mobiele telefoon de oorzaak was van een goedaardige hersentumor. De 57-jarige Roberto Romeo gebruikte voor zijn werk 15 jaar lang drie tot vier uur per dag zijn telefoon. Hij heeft nu recht op een overheidsuitkering, omdat hij deels arbeidsongeschikt is door het vele telefoneren.