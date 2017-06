Dodental protesten Venezuela naar 76 na overlijden 22-jarige student

Celstraf voor man die in pizzeria schoot na nepnieuws 'pedonetwerk Clinton'

22 juni Een Amerikaan die, beïnvloed door nepnieuws over Hillary Clinton, in een pizzarestaurant in Washington begon te schieten, is tot vier jaar celstraf veroordeeld. De man dacht dat de pizzeria de thuisbasis was van een pedofielennetwerk waarbij Hillary Clinton zou zijn betrokken.