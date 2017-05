Donald Trump ontmoet Russische minister Lavrov in Witte Huis

live twitter Rechter wil uitleg van Frank Masmeijer over rol in Vlaamse cokezaak

10:39 Wat was de rol van Frank Masmeijer (55) bij de smokkel van 476 kilo coke naar de haven van Antwerpen? Die vraag moet de voormalige showmaster vanmorgen beantwoorden voor de rechtbank in de Belgische havenstad. Justitie dicht hem een grote rol toe en eiste onlangs zeven jaar cel tegen hem. Verslaggever Cyril Rosman is in de rechtbank en twittert over de zaak.