Donald Tusk enthousiast over 'hergeboorte' Europese Unie

Video Australische politica geeft dochter borstvoeding tijdens toespraak

15:06 De Australische politica Larissa Waters gaf haar dochter borstvoeding, terwijl ze een toespraak hield in het parlement. Hiermee wil ze het geven van de borst in het openbaar normaliseren, iets wat in Nederland ook nog steeds een heikel punt is.