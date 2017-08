Donaties voor overleden baby Charlie naar nieuw kinderfonds

Meer dan 84.000 mensen steunden een mogelijke behandeling van Charlie met een donatie. Daarnaast spraken ook Paus Franciscus en de Amerikaanse president Donald Trump hun medeleven uit.



In een statement laten de ouders nu weten dat er in de komende weken een 'Charlie Gard Foundation' wordt opgezet. Dat fonds moet kinderen die een energiestofwisselingsziekte, zoals hun zoon, of een andere zeldzame ziekte hebben. ,,Te veel kinderen zijn hun gevecht tegen zeldzame medische omstandigheden aan het verliezen. Dit benadrukt de noodzaak tot meer onderzoek en we hopen dat we dit kunnen verzorgen via Charlie's stichting".



De ouders willen ook informatie gaan geven aan ouders die zich in een gelijksoortige situatie bevinden. ,,Er moet meer duidelijkheid zijn over ouderlijke rechten voor ouders als het gaat om het maken van levensreddende beslissingen over hun kinderen".