Dood Scarponi slaat in als bom in wielerwereld: 'Deze tragedie is te groot om te beschrijven'

'Scarpa', een van de ouderdomsdekens in het wielerpeloton, was erg geliefd bij zijn collega's. Bij Astana was Scarponi ploegmaat van Laurens De Vreese, hij is geschokt. "Scarpa, vriend, broer. Bedankt voor alle mooie momenten en de geweldige ervaringen die je ons gaf. Je zit voor altijd in onze gedachten. Ik wens je familie alle sterkte toe in deze zware tijden." Ook olympisch kampioen Greg Van Avermaet betuigde zijn medeleven. "We zullen hem missen in het peloton, altijd een glimlach op het gezicht."



"Verlamd en sprakeloos door het nieuws over Scarponi", meldt Alberto Contador. "Geweldig persoon die altijd een aanstekelijke lach op zijn gezicht had. Rust zacht vriend". Bij zijn Nederlandse ex-ploegmaat Lieuwe Westra klinkt het als volgt: "wat een mooie dag moest worden begint met dat m'n goede maat vriend Michele Scarponi is overleden, geen woorden voor, ben stil". "Zonder woorden. Een groot persoon en een uitstekend renner is er niet meer, RIP Michele", stelt Alejandro Valverde, woensdag nog winnaar van de Waalse Pijl en een van de topfavorieten voor de eindzege van Luik-Bastenaken-Luik van morgen.