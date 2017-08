Doodskist van 800 jaar zwaar beschadigd nadat gezin foto wilde maken

53-jarige vrouw is winnares megajackpot VS

24 augustus De grootste individuele geldprijs in de Amerikaanse loterijgeschiedenis is gewonnen door een 53-jarige vrouw uit Massachusetts. De ziekenhuismedewerkster pakte in de nationale Powerball-lotto de jackpot van liefst 758,7 miljoen dollar, ofwel een slordige 642 miljoen euro. Ze zegde meteen haar baan op.