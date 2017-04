Drie doden bij Israelische aanval op pro-Assad militie

Tweede exemplaar opgedoken van Amerikaanse On­af­han­ke­lijks­heids­ver­kla­ring

1:21 Wetenschappers van de Harvard Universiteit in Boston claimen dat zij een tweede perkamenten exemplaar van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring hebben gevonden. Dat meldt de Boston Globe. Het exemplaar dook op bij een veiling in 2015 in Zuid-Engeland.