Dronken Nederlanders laten hond stikken in snikhete auto in Cannes

Het stel parkeerde dinsdag hun auto in de volle zon in Cannes, meldde de Franse krant Nice Matin gisteren. Ze gingen de stad in om een drankje te doen en lieten hun viervoeter achter in de auto.

De lokale politie pakte de man ’s avonds op voor openbaar dronkenschap. Niet veel later meldde de vrouw zich op het politiebureau. Ook zij bleek flink gedronken te hebben. De twee moesten een nachtje doorbrengen in de cel en werden de volgende ochtend weer vrijgelaten.

Vergeten

Die middag merkten voorbijgangers het hondje op in de auto en alarmeerden de politie. Toen agenten het voertuig openmaakten, was het al te laat; het dier was al overleden. In hun dronken bui had het koppel niet meer aan hun viervoeter gedacht.