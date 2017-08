'Duitse horrorverpleger vermoordde niet 6, maar 90 mensen'

Zij onderzochten verklaringen die H. tegenover een psychiater en medegevangenen deed. Daarin beweerde de voormalige verpleger 90 mensen te hebben geïnjecteerd met een overdosis medicijnen. Om te kijken of dat klopt, werden de afgelopen jaren ruim 130 lijken opgegraven van overleden patiënten van de ziekenhuizen in Oldenburg en Delmenhorst waar de verpleger werkte. Onderzoek wees uit dat de verpleger nog minstens 84 patiënten meer doodde dan tot nu toe werd gedacht.

'Topje van ijsberg'

,,Dit is slechts het topje van de ijsberg aangezien meer dan 100 patiënten na hun overlijden werden gecremeerd. Hierdoor kunnen de werkzame stoffen in de injecties die H. hen gegeven zou hebben niet meer aangetoond worden. Hoe lang een lichaam begraven ligt, heeft ook invloed op de traceerbaarheid van de geïnjecteerde medicijnen. Door dit alles is er een reeks verdachte sterfgevallen die niet meer gericht onderzocht kan worden", zo verklaarde de leider van het speciale onderzoeksteam vanmorgen tijdens een persconferentie over de bevindingen.

Volgens het Openbaar Ministerie in Oldenburg zal H. voor elk van de 84 nieuwe gevallen worden aangeklaagd wegens moord. Als hij ook voor die gevallen wordt veroordeeld dan zou dat een van de grootste moordzaken in de Duitse criminele geschiedenis zijn. De voormalige verpleger werd in 2015 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zes patiënten. Niels H. injecteerde patiënten in een ziekenhuis met medicamenten die hartfalen of een collaps van de bloedsomloop veroorzaakten. Vervolgens probeerde hij ze weer tot leven te wekken om als held voor zijn collega's te staan. Maar dit lukte niet altijd.

'Uit verveling'

De reden voor de moorden is even bizar als huiveringwekkend: Niels H. (38) zou zich kapot hebben verveeld op de intensive care waar hij werkte. Met een overdosis medicijnen wekte hij bij zijn patiënten hartritmestoornissen op. Zo zou hij indruk hebben willen maken op zijn collega's. Volgens de Duitse justitie wilde hij laten zien hoe goed hij kon reanimeren.

H. zou de moorden hebben gepleegd in de jaren dat hij werkte op de intensive care van een ziekenhuis nabij Bremen. Op die afdeling sterven tussen 2003 en 2005 plotseling 200 mensen, ruim 2 keer zo veel als andere jaren. De stijging is opvallend, maar niemand kan aanvankelijk verklaren wat er aan de hand is.

Heterdaad

Dat verandert op 22 juni 2005. Een verpleegster komt toevallig een kamer binnen waar Niels H. net een naald met een overdosis medicijnen aan een ongeneeslijk zieke kankerpatiënt heeft toegediend. De 63-jarige vrouw krijgt zulke heftige hartritmestoornissen dat ze bijna overlijdt. De verpleegster kon dat ternauwernood voorkomen en vertelt haar verhaal aan de politie.

Pas in 2008 veroordeelt een rechter hem tot een straf van 7,5 jaar voor poging tot moord op de 63-jarige vrouw. In die rechtszaak komt zo veel informatie naar boven dat de Duitse justitie het er niet bij laat zitten. Het onderzoek wordt heropend. Dan blijkt dat er opvallend veel medicijnen worden gebruikt om hartritmestoornissen op te wekken wanneer H. aan het werk is. Ook blijkt H. vaak te werken wanneer er mensen sterven op de afdeling. Rechercheurs laten acht patiënten opgraven en vinden in vijf lichamen sporen van het medicijn.

Psychiater

Niels H., die dan nog vastzit, wordt in 2014 opnieuw aangeklaagd. Volgens justitie heeft hij nog vijf patiënten een overdosis gegeven. Drie van hen overleefden dat niet. H. ontkent alles, maar gisteren blijkt dat hij in een gesprek met een psychiater een onthulling heeft gedaan. Niet drie, maar dertig mensen zijn volgens H. overleden na een overdosis. In totaal injecteerde hij negentig mensen, verklaart hij. De anderen overleven de overdosis na reanimatie.