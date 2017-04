Duitse militair doet zich voor als asielzoeker 'om aanslag te plegen'

De politie in Duitsland heeft een 28-jarige militair opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. De soldaat registreerde zich in 2015 opmerkelijk genoeg als Syrische asielzoeker, mogelijk om de schuld bij een vluchteling te kunnen leggen.

Het Openbaar Ministerie in Duitsland kwam zelf met het opmerkelijke verhaal naar buiten. Het zou gaan om een luitenant uit Offenbach. Justitie kwam hem maanden geleden al op het spoor omdat hij op het vliegveld van Wenen een pistool probeerde te verstoppen in de stortbak van een wc. Zijn vingerafdrukken leverden een match op met een in de Duitse stad Giessen aangemelde Syrische vluchteling.

Vreemdelingenhaat

Opmerkelijk genoeg kreeg de Duitse militair, die helemaal geen Arabische achtergrond heeft en de taal ook niet spreekt, na zijn registratie als asielzoeker wel een opvangplek toegewezen en een toeslag. In Duitsland is verontwaardiging ontstaan over die gang van zaken.