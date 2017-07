Duitser mag nazigoud ter waarde van 560 miljoen niet opgraven

De Duitse schattenjager Hans Glueck (76) heeft goud in handen. In theorie althans. Hij slaagde er naar eigen zeggen in om een lading nazigoud te lokaliseren aan de hand van een kaart die hij toevallig in handen kreeg. Maar de eigenaar van het woud in de Duitse deelstaat Beieren waar het goud verborgen zou liggen, weigert hem zijn toestemming te geven om te graven.

De schat waar de hele discussie over gaat, zou ooit toebehoord hebben aan Ernst Kaltenbrunner: als hoofd van de Reichssicherheitshauptamt (Hoofddienst voor de Rijksveiligheid) een topofficier binnen de SS en vertrouweling van Adolf Hitler. Hij coördineerde onder meer mee de Jodenvervolging en was een van de drijvende krachten achter de genociden in de concentratiekampen.

Aan het einde van de oorlog kreeg Kaltenbrunner het bevel van SS-baas Heinrich Himmler om de Reichsbank (Centrale Bank) in Berlijn leeg te halen en de inhoud op een trein te laden naar het zuiden. De nazi's waren van plan om zich na de oorlog te hergroeperen in de Alpen en met weerwolfeenheden van daaruit verder verzet te bieden. Het goud moest dat financieren. Het plan was dat de trein de grens met Oostenrijk zou oversteken in Passau en de buit opgeslagen zou worden in een zoutmijn.

Luchtaanvallen

Maar luchtaanvallen van de geallieerden en de oprukkende Russen gooiden roet in het eten. De trein met zijn kostbare lading werd drie dagen lang verscholen in een tunnel in Tittling, Beieren. De SS beschikte over een radiopost in het woud van Arrach en daar ging het goud volgens schattenzoeker Hans Glueck heen. Het zou daar volgens hem ook aangekomen zijn en er nog altijd liggen.

Volledig scherm Ernst Kaltenbrunner tijdens het proces van Neurenberg. © Truman Library Enkele dagen na het transport onderschepten Sovjettroepen een radioboodschap van de nazi's. 'Bevel uitgevoerd. Transport van bewakers overgenomen en opgeslagen in BSCHW. Wacht op instructies.' De afkorting zou verwijzen naar het 'Bayerischer Wald' (Beierse Woud) en de SCH naar 'schacht'.



Kaltenbrunner bereikte zijn thuisland Oostenrijk ook zelf, maar daar werd hij op 12 mei 1945 aangehouden door een Amerikaanse patrouille. In de tuin van zijn villa vonden de soldaten 76 kilogram goud in zes staven, een klein deel van de lading van de trein. Op 1 oktober 1946 − 3 dagen voor hij 43 zou worden − werd hij schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door het tribunaal in Neurenberg. Hij werd op 16 oktober even na middernacht opgehangen, zonder ooit te zeggen waar de rest van de schat verborgen lag.

Oude kaart

Het was een interview dat Hans Glueck in 1995 gaf aan de Beierse tv over zijn wereldwijde zoektochten naar schatten, dat het verhaal nieuw leven inblies. Kort daarna werd kreeg hij een belletje van een man die beweerde een oude kaart te hebben, die hij misschien interessant zou vinden. De man zei dat die ooit had toebehoord aan een SS-officier, die door de Russen was gevangen en naar Siberië gebracht. Hij had de kaart in de zoom van zijn jas genaaid.

Voor de man geëxecuteerd werd, gaf hij de schatkaart aan een zekere Willi Jahnke, een soldaat van de Wehrmacht en oorlogsgevangene. Die overleefde zijn gevangenschap en keerde naar huis terug, in het vroegere Oost-Duitsland. Hij bewaarde de kaart en droomde ervan om ooit de schat te gaan zoeken in het westen. Toen de Berlijnse Muur viel, zag hij zijn kans.

Volledig scherm Ernst Kaltenbrunner voor het proces van Neurenberg. © Truman Library

Samen met zijn vrouw reisde hij in 1990 naar het Beierse Woud, maar hij begreep de kaart niet en de aanwijzingen die erop stonden. Bewoners van Arrach vertelden hem wel over een operatie die er plaats had gevonden in mei 1945. Ze hadden Poolse dwangarbeiders gezien die kisten met zware artillerie op 20 hooiwagens aan het overladen waren. Zelf hadden ze het bevel gekregen binnen te blijven en hun luiken te sluiten. Wie niet luisterde, werd gestraft. Zoals een tiener die het bos in sloop en later dood werd teruggevonden. De twaalf Poolse dwangarbeiders werden drie dagen later geëxecuteerd.

20 jaar lang

Jahnke stierf in 1995, maar niet voor hij de kaart had doorgespeeld aan de eigenaar van het betrokken bos. En het was Jahnke die contact opnam met Glueck. Hij ging in mei 1995 voor de eerste keer naar Arrach om dat de volgende 20 jaar zo'n vijftien keer per jaar te blijven doen, op zoek naar de schat.

Hij kreeg van de voormalige eigenaar glazen ampullen en een metalen kist met een deel van een kaart met aantekeningen. Die was gemarkeerd met een kruis, enkele stippen, lijnen en de cijfers 600, 900 en 750. Volgens Glueck zijn de ampullen een waarschuwing dat de schat beschermd wordt door drie mijnen. ,,Maar wat de code precies betekent, zag ik niet meteen."

Quote Ik ben er zeker van dat ik de juiste plek nu gevonden heb Hans Glueck

In de lente van 1945 lag er sneeuw in het bos en het pad op de kaart is steil en liep naar boven. Glueck denkt dat de schat naar een vlakke open plek werd gesleept, een eindje verwijderd van een smal pad en aan de voet van een steile helling. ,,Ik ben er zeker van dat ik de juiste plek nu gevonden heb", zegt hij.

Hij gebruikte een speciaal toestel dat het magnetische veld van de aarde meet en aanwijst waar metaal in de grond zit. ,,Van de ijzeren sloten op de munitiekisten", zegt hij. Samen met een vriend scande hij de grond verder met een radar en ze vonden een holte, waar ze denken dat de schat ligt.

10 procent

Maar de eigenaar van het stuk bos wil zijn toestemming nu niet geven voor de graafwerken. ,,Hij wil de schat voor zichzelf, maar ik heb alle kaarten in handen. Het zal hem alleen niet lukken om de schat te vinden", zegt Glueck. Hij heeft wel voor de zekerheid een claim ingediend bij het Duitse ministerie van Financiën waarin hij aanspraak maakt op 10 procent van de schat, mocht die tóch gevonden worden voor hij de kans krijgt om te graven.

Hij doet ook een beroep op de Centrale Raad voor Joden in Duitsland om druk op te voeren in Berlijn om toch met graafwerken te kunnen starten. De schat zou naast goud ook diamanten, kunstwerken en zeldzame postzegels bevatten.