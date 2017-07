Duitsland meer in trek als vakantieland voor Nederlandse reiziger

Het zijn vooral de 55-plussers die dol zijn op Duitsland, merkt Klare. ,,Maar ook steeds meer jonge gezinnen kiezen voor een vakantie in het buurland. Dat is overigens iets waar Duitsland nog wel wat werk te verzetten heeft. De campings halen vaak nog niet het niveau van die in Frankrijk.''



Frankrijk blijft dan ook veruit de populairste vakantiebestemming in het hoogseizoen, aldus het CBS. Bijna 1,1 miljoen Nederlanders vierden er in 2016 hun vakantie, al is dat 60.000 minder dan een jaar eerder. Duitsland staat op twee, Spanje volgt op gepaste afstand met 538.000 vakanties, waarmee het Italië voor blijft.



Bijna 9,9 miljoen mensen gaan er in het hoogseizoen kort of langere tijd tussenuit. In de piekweek, als alle de regio's noord, midden en zuid tegelijk vakantie hebben, zijn ruim 3,7 miljoen Nederlanders op hun vakantieadres, ernaar onderweg of juist op de terugweg.