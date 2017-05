Ecuador biedt Assange asiel

Vrachtwagen stort in België op spoor

10:43 Een vrachtwagen is vanochtend door onbekende oorzaak van een spoorbrug gestort in de buurt van Libramont in de Belgische provincie Luxemburg. Het voertuig belandde op het spoor, de twee militairen die in de wagen zaten zijn lichtgewond geraakt, bevestigt commandant Olivier Severain.