Edwin Winkels: Vreselijke beelden vullen voorpagina's Spaanse kranten

Het is de ochtend nadat een terrorist met een busje over de Ramblas in Barcelona scheurde en opzettelijk mensen omver reed. Hij veroorzaakte minstens 13 doden en ruim 100 gewonden. Niet veel later schoten politieagenten in het nabijgelegen Cambrils 5 terreurverdachten dood. Ze hadden nep bomgordels en waren klaarblijkelijk bezig een nog grotere aanslag voor te bereiden. Verslaggever Edwin Winkels duikt in de ochtendbladen en licht de laatste stand van zaken toe.