Eerste Ommense slachtoffer Barcelona uit het ziekenhuis

Chinees kukelt door smartphone sinkhole in

11:46 De campagne Don't Text & Drive heeft deze scooterrijder in de Zuid-Chinese stad Beihai duidelijk niet bereikt. Tijdens het rijden kijkt hij op z'n telefoon, waardoor hij een sinkhole over het hoofd ziet. Hij valt met behoorlijke vaart in het gat. Volgens Chinese media is de bestuurder zelf weer uit het gat geklommen.