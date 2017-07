Eerste straf bekend in zaak Bundy-opstand: 68 jaar cel

Burleson werd schuldig bevonden aan acht misdaden waaronder het bedreigen en aanvallen van federale agenten en obstructie van de rechtsorde.



De opstand op de boerderij van Bundy, zo'n 120 kilometer ten noorden van Las Vegas, ontstond in 2014 toen federale agenten het vee van de boer in beslag namen omdat hij weigerde een vergoeding te betalen om de dieren op overheidsterrein te laten grazen.



Het conflict bestond echter al veel langer: twintig jaar lang al had Bundy belasting moeten betalen voor de honderden koeien die op het land van de federale overheid grazen. Een bedrag dat uiteindelijk opliep tot 1,2 miljoen dollar. Maar hij weigerde, het vee van zijn voorouders graasde daar immers al sinds mensheugenis.



Zwaar bewapende activisten

Bundy kreeg hulp van honderden zwaar bewapende activisten die op Bundy's ranch kwamen logeren. Het lokale conflict kreeg landelijke bekendheid toen de zender Fox News dagelijks verslag ging doen van deze 'boerderij-oorlog'. De activisten werden zowel bejubeld als 'ware patriotten' als verguisd als 'binnenlandse terroristen'.



Van de 17 mensen die uiteindelijk terecht moesten staan is Burleson de eerste die is veroordeeld. Een andere aangeklaagde die door dezelfde jury schuldig is bevonden, hoort zijn straf in september. Twee andere groepen, onder wie ook Bundy en zijn zonen, komen later dit jaar voor de rechter.