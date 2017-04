Eindelijk komt de droom van Stan uit: kluizenaar in Oostenrijk

‘Dat is mijn plaats’, dacht de bebaarde Belg toen hij over het klooster in de Oostenrijkse bergen hoorde. De 58-jarige kluizenaar in spe, een voormalig officier in het Belgische leger, landmeter en diaken in de Rooms katholieke kerk, dacht geen kans te maken. Stan was dan ook blij verrast toen hij te horen kreeg de uitverkorene te zijn.



,,We hebben gekozen voor Stan, omdat zijn persoonlijkheid ons aansprak”, verklaart de burgemeester van Saalfelden tegenover de pers. ,,Hij straalt rust uit en komt over als volhardend.’’ De internationale zoektocht naar een nieuwe kluizenaar van Saalfelden, nabij Salzburg, nam maanden in beslag. Gezocht werd naar iemand met een christelijke levensinstelling en 'innerlijke rust'.