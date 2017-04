Eindhovenaar (26) was vlakbij terreuraanslag in Stockholm: ‘Er was veel paniek’

De paniek was groot, ook onder agenten die naar de plaats de onheils waren gesneld. Het publiek kreeg toegeschreeuwd ,,laat alles uit je handen vallen en maak dat je wegkomt''. De metro is gesloten en ook het Zweedse parlement is dicht. Niemand mag er in of uit.



,,Iedereen is natuurlijk ongerust hier”, zegt De Groot. Hij woont en werkt ongeveer anderhalf jaar in de Zweedse hoofdstad en spreekt van paniek op straat. ,,Maar we voelen ons niet per se onveilig. Ik werk voor een financieel bedrijf, dus hier kan niet zomaar iemand binnen komen.”