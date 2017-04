Eis 26 jaar tegen 'tussenpersoon' moord politicus Wiels

Justitie op Curaçao heeft vandaag 26 jaar celstraf geëist tegen Burney 'Nini' F., die ervan wordt verdacht dat hij als tussenpersoon heeft opgetreden in de moord op politicus Helmin Wiels. De man die de trekker overhaalde, Elvis 'Monster' K., is eerder tot een levenslange celstraf veroordeeld. Voor de rechtbank in Willemstad wees hij F. aan als degene die hem de opdracht voor de moord verstrekte en ervoor betaalde.

Volgens justitie is F. schuldig aan het medeplegen van de moord op de politiek leider van onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano. Hij zit in Nederland vast voor cocaïnesmokkel en witwassen. Om veiligheidsredenen volgt hij zijn zaak vanuit Nederland via een liveverbinding.

K., die zijn straf uitzit in de gevangenis in Vught, werd afgelopen weekend overgevlogen om te getuigen. Schutter Elvis K. was volgens de officier van justitie 'het pistool in handen van F.'

Moordenaar K. verklaarde dat hij 'niet meer wil liegen' en F. niet meer in bescherming wil nemen. Hij betuigde spijt tegenover de nabestaanden. Onder anderen broer Aubert Wiels volgde de zaak op de volle publieke tribune.

Wiels werd in 2013 doodgeschoten op een strand.

Opdrachtgevers

De officier van justitie maakte tijdens de zitting ook bekend dat in de maanden voor de moord contact is geweest tussen de telefoon van vermeend tussenpersoon F. en de telefoon van oud-premier Gerrit Schotte. Hij benadrukte wel direct dat Schotte op dit moment geen verdachte is in de zaak.

Het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord loopt nog altijd. Justitie verdenkt onder meer oud-minister George Jamaloodin en zijn halfbroer, loterijbaas Robbie dos Santos, van betrokkenheid. De oud-minister is op verzoek van het OM opgepakt in Venezuela. Hij wordt naar verwachting binnenkort uitgeleverd.