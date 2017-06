Eis aanklager: 20 jaar cel voor Bouterse

Tegen de Surinaamse president Desi Bouterse is 20 jaar cel geëist voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Dat heeft aanklager Roy Elgin zojuist bekendgemaakt tijdens de hervatting van het proces. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Bouterse strafbare feiten gepleegd. Hij was wel degelijk aanwezig in Fort Zeelandia toen daar op 8 en 9 december 1982 vijftien politieke tegenstanders van zijn regime werden vermoord. Maar er is geen bewijs dat hij zelf een schot heeft gelost.

De president van Suriname staat met 24 anderen terecht voor de Decembermoorden. De aanklager is na jarenlange tegenwerking door Bouterse eindelijk begonnen met het voorlezen van zijn strafeis. Bouterse, hoofdverdachte in in het proces, ontkende tot nu toe dat hij bij de marteling en executies van de slachtoffers was. Volgens Elgin doet het er niet toe of Bouterse er wel of niet bij was, maar is er bewijs dat hij er wel was. Hij wijst op een verklaring van vakbondsleider Fred Derby, die werd vrijgelaten en zo aan de dood ontsnapte.

Nabestaanden van de slachtoffers wachten al bijna 10 jaar op gerechtigheid. Het proces lag sinds 2012 stil vanwege een omstreden amnestiewet die het parlement had aangenomen. Vorig jaar gelastte Bouterse het Openbaar Ministerie via artikel 148 in de grondwet vervolging van de verdachten te stoppen in het belang van de staatsveiligheid.

De Krijgsraad trok zich niets aan van alle pogingen het proces om zeep en gelastte de hervatting van het proces. Voorafgaand aan de hervatting vandaag was de vraag of aanklager Elgin wel of niet een strafeis tegen de president zou formuleren. Maar Elgin zei direct dat daarvoor geen belemmering was, waarna hij begon met het voorlezen van zijn 31 pagina’s tellend requisitoir.

Volgens de aanklager werden de moorden op de 15 slachtoffers van tevoren gepland en goed voorbereid. Paul Bhagwandas, die al in 1996 overleed, was verantwoordelijk voor de uitvoering van de executies Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkwartier van Bouterse. ,,Hij was de beul, de baas.’’ Maar Elgin toont aan dat Bouterse erbij was.

Bouterse heeft altijd ontkend dat hij bij de executies was. Hij zei dat de mannen waren opgepakt omdat ze met buitenlandse hulp een coup wilden plegen en dat sommigen zijn doodgeschoten toen ze op de vlucht sloegen.

In 2007 zei Bouterse dat hij slechts ‘politiek verantwoordelijk’ was. Hij bood excuses aan voor de moorden, maar bepleitte wel amnestie voor de daders.