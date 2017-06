Engelse tabloids gaan helemaal los op verkiezingsdag

Volledig scherm Daily Mail © Twitter

Daily Star

Daily Mirror

The Sun

Vrijwel alle kranten komen ze met een stemadvies voor de conservatieve premier Theresa May of juist voor haar rivaal Jeremy Corbyn van Labour. Zo schrijft de Daily Express: 'Stem op May, de toekomst van ons land hangt er van af.' De Daily Star vraagt zich af welk van de twee kandidaten de 'brexitfactor' heeft, een knipoog naar de populaire tv-talentenjacht The X Factor.

De Daily Mirror kopt groot: 'Leugens en Theresa May. Lever Groot-Brittannië niet nog vijf jaar aan de verbroken beloften van de Conservatieven.' De krant publiceerde ook een foto van de premier met een Pinokkioneus.



The Sun adviseert juist het tegenovergestelde: 'Stem Conservatief' staat er op de voorpagina met daaronder een illustratie van Corbyn in een afvalemmer en de woordspeling 'gooi het land niet in de vuilnisbak' De krant somt tien redenen op om niet op Labour te stemmen, waaronder: 'Corbyn is een vriend van terroristen, een vijand van bedrijven en een extremistische marxist.'



De Daily Mail is minder uitgesproken. De krant komt met een twee pagina's tellend advies om zo strategisch mogelijk te stemmen.

Gekleurd