Engelsen verwijderen met spoed gevaarlijke ‘Grenfell-tegels' van flats

Bouwvakkers pellen met hulp van een hoogwerker in allerijl geveltegels van een flat in Wythenshawe, een wijk in Manchester. Village 135 behoort tot de 27 gebouwen in Engeland waarop dezelfde panelen zijn aangebracht als op de afgebrande Grenfell Tower. De autoriteiten houden de situatie nauwkeurig in de gaten, maar zien geen reden om tot een evacuatie van de bewoners over te gaan.



In deelgemeente Salford komt burgemeester Paul Dennett tot dezelfde conclusie. Hoewel het laboratorium zijn vermoeden nog moet bevestigen, laat hij niets aan het toeval over. ,,Op een aantal van onze flats zit het bewuste materiaal”, zei hij. ,,We laten dat zo spoedig mogelijk weghalen. Niemand hoeft zijn of haar huis te verlaten.” Op andere als risicovol aangemerkte locaties treedt eenzelfde protocol in werking.