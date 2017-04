Erdogan: Doodstraf kan terugkomen als we referendum winnen

'Aanslagpleger Berlijn kreeg bevel uit IS-top'

12:35 Anis Amri, de afgewezen Tunesische asielzoeker die een aanslag pleegde op bezoekers van een kerstmarkt in Berlijn, had direct contact met de leiding van terreurgroep Islamitische Staat. Dat blijkt volgens het weekblad Der Spiegel uit een bericht van de inlichtingendienst van de Verenigde Arabische Emiraten aan de Duitse veiligheidsdiensten in januari.