Erdogan: Geen vrede in Syrië zolang Assad president is

Zieke Olivia (6) is politieagente voor een dag

21:12 Voor de 6-jarige Olivia Gant kwam kort geleden een van haar grootste dromen uit: een dagje meelopen bij het politiebureau. Olivia heeft een stofwisselingsziekte, die ervoor zorgt dat haar organen zich niet goed ontwikkelen. Samen met haar moeder maakte zij een bucketlist. ,,We hopen dat we al haar wensen kunnen laten uitkomen. We weten namelijk niet hoe lang zij nog te leven heeft", vertelt Kelly Gant, de moeder van Olivia. Het meisje had de dag van haar leven.