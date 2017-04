Erdogan wil noodtoestand Turkije handhaven

Stel beweert door United Airlines uit vliegtuig te zijn gezet

9:17 Een verloofd stel dat zaterdag op weg was naar Costa Rica om daar te gaan trouwen beweert in de Amerikaanse stad Houston vlak voor vertrek uit het toestel van United Airlines te zijn gezet. De luchtvaartmaatschappij ontkent dit en beweert dat het stel vrijwillig is uitgestapt.