EU wil helft minder zwaargewonden in verkeer

Hoger beroep van Breivik geweigerd

13:09 Het Hooggerechtshof van Noorwegen neemt een beroep van Anders Breivik niet in behandeling. De man die in 2011 aanslagen in Oslo en op het eiland Utoya pleegde, wilde in hoger beroep gaan tegen een besluit van een gerechtshof dat oordeelde dat zijn mensenrechten in de gevangenis niet worden geschonden.