Extreem zeldzame Albino orang-oetan krijgt naam

De stichting verzamelt informatie over albinisme bij grote apen om de toekomst voor de vondeling te bepalen. ,,We kunnen Alba niet in een bosgebied plaatsen of een gebied van andere apen, zonder alle mogelijkheden en consequenties grondig te onderzoeken”, aldus Jamartin Sihite, directeur van de Indonesische BOS Foundation, in een verklaring.



De Borneose orang-oetan is een bedreigde diersoort. Volgens het Wereld Natuur Fonds zouden er op de wereld nog 57.000 over zijn. Eén op de 10.000 orang-oetans zou volgens Sihite albino zijn. Daarmee is het geredde orang-oetan vrouwtje een zeldzaamheid.