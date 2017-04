'Facebookmoordenaar' Steve Stephens pleegt zelfmoord

De politie kreeg een tip binnen dat Stephens was gezien in een parkeerplaats van een McDonald's in Pennsylvania. Daar trof de politie hem aan in zijn witte Ford Fusion met een tijdelijk kenteken (E363630). Na een korte achtervolging sloeg Stephens de hand aan zichzelf in Erie County, vlakbij de grens met Ohio. Hij schoot zichzelf dood. De politie wilde hem graag levend inrekenen.



Stephens filmde zaterdagmiddag hoe hij op straat in Cleveland (Ohio) een oudere zwarte man doodschoot. Het slachtoffer bleek de 74-jarige Robert Godwin te zijn. Hij zou een willekeurig slachtoffer zijn geweest. In het filmpje, dat zo'n twee uur na de moord door Facebook offline werd gehaald, is te zien en te horen hoe Stephens de man vraagt de naam van zijn vriendin te herhalen. Zodra zijn slachtoffer dat doet, vertelt hij hem dat hij vanwege de vrouw wordt doodgeschoten. Stephens zou niet hebben kunnen verkroppen dat zijn vriendin hem verliet.



De moordenaar beweerde in een ander filmpje dat hij dertien personen heeft doodgeschoten. Tot op heden zijn er volgens de politie geen andere slachtoffers dan Goodwin gevonden, maar in de persconferentie na de zelfmoord van Stephens zegt de politie nog volop onderzoek te doen naar eventueel meerdere slachtoffers van de 'Facebookmoordenaar'. Hij is momenteel geen verdachte in andere moordzaken.