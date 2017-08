Fans Taylor Swift verbolgen over rechtbanktekening: Ze lijkt wel 40

De tekeningen, gemaakt door de Amerikaan Jeff Kandyba, moeten een beeld schetsen van hoe het er aan toe ging tijdens de rechtszaak die Swift had aangespannen tegen de Amerikaanse dj David Mueller (55). Mueller greep haar in 2013 bij haar billen, aldus Swift. Zij eiste een symbolische schadevergoeding van 1 dollar; het was haar er vooral om te doen om aandacht te vragen voor seksuele intimidatie en aanranding. Swift won de zaak.

Voor de affaire was wereldwijd veel aandacht, dus beeldmateriaal uit de rechtbank was zeker gewenst. Maar omdat fotograferen in de rechtbank ook in de Verenigde Staten verboden is, werd gebruik gemaakt van een rechtbanktekenaar. Veel rechtbanktekenaren van over de hele wereld leggen het beeld dat ze zien zo realistisch mogelijk vast, en zijn daarom van groot belang. 'Een rechtbanktekening kan soms meer laten zien dan welke camera ooit kan vastleggen', schreef Het Parool bijvoorbeeld na het overlijden van de bekende Nederlandse rechtbanktekenaar Chris Roodbeen. In het geval van Taylor Swift is dat niet echt gelukt. ,,Het is meer illustratief'', vertelt rechtbanktekenaar Petra Urban nadat ze de tekeningen had bekeken. ,,Ze lijkt een beetje op een stijve, Egyptische prinses. Dus als ze er zo bij zat, ja dan klopt het misschien wel. Maar dat denk ik niet.''

Lees verder onder de tekeningen.

Volledig scherm Taylor Swift met haar advocaat. Op de achtergrond David Mueller en de rechtbank. © AP

Volledig scherm Taylor Swift, haar moeder Andrea and advocaat Jesse Schaudies luisteren naar de argumenten van de tegenpartij. © REUTERS

Illustrator

De tekenaar in kwestie is waarschijnlijk een illustrator, denkt Urban. ,,Het is niet per se slecht, maar ik weet niet of hij nou echt geschikt is als rechtbanktekenaar. De tekeningen die hij maakt zijn in ieder geval geen portretten.'' Het voordeel van de tekeningen is in ieder geval wel dat Swift er niet door herkend zal worden. Dat zou handig zijn in het geval van een volstrekt onbekend iemand, maar in het geval van Swift dient onherkenbaarheid geen belang. De popster heeft 102 miljoen volgers op Instagram en 85 miljoen volgers op Twitter.

,,Juist als iemand bekend is, is het belangrijk om realistisch te tekenen. Als ik in de rechtbank zit bij een zaak van Badr Hari, dan voel ik zeker druk om een goede tekening te maken. Iedereen weet immers hoe hij eruit ziet. Dat geldt in het geval van Swift natuurlijk ook'', aldus Urban.

Volledig scherm Taylor Swift, haar moeder Andrea and advocaat Jesse Schaudies. © REUTERS

Volledig scherm Luisteren in de rechtbank. © REUTERS