FBI-schandaal: Homeland, maar dan echt

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI is behoorlijk in verlegenheid gebracht door de onthulling van CNN dat een medewerkster van de dienst stiekem naar Syrië ging omdat ze verliefd was geworden op de terrorist die ze had moeten bespioneren. Vol spijt keerde ze later terug.

De Amerikaanse televisiezender legde de hand op tot voor kort verzegelde stukken. De openbaring daarvan, gisteravond, geeft aanleiding tot de nodige vragen over de werkwijze van de FBI. Het juridische verslag kan ook zo worden doorgestuurd naar Hollywood voor een spannende verfilming. Het is Homeland, maar dan echt.

Het draait allemaal om Daniele Greene (38). Deze in Tsjechië geboren maar deels in Duitsland opgegroeide vrouw was getrouwd met een Amerikaanse soldaat. Ze woonde in de staat Zuid-Carolina waar Greene geschiedenis studeerde. Omdat ze meerdere talen sprak werd ze daarna aangenomen als vertaalster door de FBI. Haar opdracht: inzicht krijgen in de handel en wandel van een geradicaliseerde Duitser Denis Cuspert. In eigen land was hij ooit bekendheid als de rapper Deso Dogg.

Extremist

Cuspert voelde zich aangetrokken tot de radicale islam en vertrok in 2011 naar Syrië waar hij een nieuw leven begon als Abu Talha al-Almani. Hij noemde zich een fan van Osama bin Laden. Op CNN omschrijft de Duitse onderzoeksjournalist Georg Heil de voormalige rapper als extremist. “Hij roept zijn volgers op aanslagen te plegen in Europa. Europa is volgens hem het nieuwe slagveld. ‘Slacht de Europeanen maar af’, dat soort teksten. Hij roept regelmatig op tot moorden en gijzelneming”. Cuspert hield zich ook bezig met het online werven van jihadi's. In één video die online werd geplaatst, zou hij een afgehakt hoofd vasthouden.

Daniele Green kreeg de opdracht de wervende rapper te schaduwen. Via twee skype-accounts kwam ze inderdaad in contact met hem. Wat haar bazen niet wisten dat ze nog een derde account had waarmee ze heimelijk met Cuspert correspondeerde. Tussen de twee groeide een romance.

In plaats van haar functie te vervullen, loog Greene tegen de FBI en reisde ze in juni 2014 naar Syrië. Ze vertelde op kantoor dat ze op familiebezoek ging in Duitsland maar reisde heimelijk via Istanboel naar de Syrische grens. Daar werd ze door Cuspert geholpen naar het kalifaat van Islamitische Staat te reizen. De smoorverliefde FBI-agente trouwde binnen de kortste keren met de terrorist en waarschuwde hem wie ze echt was en dat de FBI naar hem op zoek was.

Mensen uit Greenes omgeving in Zuid-Carolina waren met stomheid geslagen. Haar gedrag was zo onherkenbaar, zegt nu de een na de ander

Kalifaat

Het viel Greene niet mee in het kalifaat. Het leven was er moeilijk. Ze kreeg een paar weken later al spijt van haar overhaaste huwelijk. Ze mailde aan bekenden in Amerika: ‘ik was zwak, ik heb een puinhoop van mijn leven gemaakt’. Ze erkende dat dat inzicht ‘een beetje laat’ was gekomen en dat ze zeker gevangenisstraf zou krijgen als ze terugkeerde naar de Verenigde Staten. ‘Ik zal lang de gevangenis indraaien, zo is het leven.’ Terug in de VS bekende ze onmiddellijk schuld en kreeg slechts twee jaar gevangenisstraf. Ze werd veroordeeld wegens ‘schenden van het vertrouwen van haar ambt’ en ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’. Volgens CNN waren in vergelijkbare gevallen veel hogere straffen gegeven maar Greene kwam er beter van af omdat ze meewerkte aan het onderzoek en ook veel informatie over IS kon geven. Ze is inmiddels voorwaardelijk vrij. Greene weigerde met CNN te spreken omdat ze naar eigen zeggen ‘de veiligheid van haar familieleden niet in gevaar wilde brengen’. Hoe het Cuspert verging is onduidelijk. Volgens sommige berichten kwam hij om bij een Amerikaanse luchtaanval maar het zou ook kunnen dat hij nog leeft in Syrië.