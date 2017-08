Flatgebouw in Mumbai ingestort: minimaal zeven doden

Tienduizenden Rohingya op de vlucht voor geweld Myanmar

9:37 Rond de 27.000 Rohingya zijn afgelopen week vanuit Myanmar gevlucht naar buurland Bangladesh. Nog eens 20.000 Rohingya zijn gestrand in het niemandsland tussen de twee landen, zo laten bronnen aan de Verenigde Naties weten. De bevolkingsgroep is op de vlucht voor het extreme geweld dat vorige week in het land is uitgebroken.